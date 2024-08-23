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Kaldırımda telefonla konuşan adam dehşeti yaşadı! Avcılar'da silahlı saldırı anı kamerada

Avcılar'da motosikletli şüpheliler tarafından yan yana bulunan kuyumcu ve cep telefonu dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anında kaldırımda telefonla konuşarak yürüyen bir kişi, mermiler yanından geçerken kendini yere atıp vurulmaktan kurtuldu. Silahlı saldırı anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Alınan bilgiye göre, yüzleri maskeli iki şüpheli bir motosikletle öğle saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Orhan Gazi Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanının önüne geldi.

Şüphelilerden biri, önce kuyumcuya, ardından bitişiğindeki cep telefonu dükkanına silahla ateş açtı.

Olay anında telefonla konuşarak kaldırımda yürüyen bir kişi kendini yere atarak kurşunlardan son anda kurtuldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Cadde araç trafiğine kapatılırken, olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma yaptı.

Yaralananın olmadığı saldırıda kuyumcu dükkanına 6, cep telefonu dükkanına ise 7 mermi isabet ettiği belirlendi.

Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada, silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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