Dün tahliye olan Dilan Polat ilk kez dışarıya çıktı

Kasım ayından bu yana cezaevinde olan ve dün tahliye edilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat, bugün ilk kez dışarıya çıktı. Polat'ın o anları görüntülendi...

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından hakkında açılan dava kapsamında tahliyesine karar verilen Dilan Polat cezaevinden tahliye edildi.

Polat bugün ilk kez dışarıya çıktı. Ekol Tv o anları görüntüledi. Polat'ın ablası Sıla Doğu, dün Dilan Polat'ın son halinin fotoğrafını "Güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederiz. Beyazlarını ben ve Nilda boyayacağız. Toparlanacaksın kardeşim” notuyla paylaşmıştı.