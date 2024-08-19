CHP'li Murat Bakan'dan Levent Gültekin'in 'koruma ordusu istedi' iddiasıyla ilgili açıklama

Gazeteci Levent Gültekin, CHP İçişleri Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, 'koruma ordusu' istediğini açıkladı. İddialara ilişkin Bakan, tehditler nedeniyle bir yakın koruma talebinde bulunduğunu açıkladı.

Gazeteci Levent Gültekin, Youtube kanalında CHP İçişleri Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan'ı işaret ederek şu iddiayı dile getirdi:

"CHP'nin gölge İçişleri Bakanı var, Murat Bakan. Ne diyor biliyor musun? 'Ben gölge İçişleri Bakanı'yım, bana koruma ordusu tahsis edin' diye. Ve bunu kendisi anlatıyor İzmir'de. Evcilik oynuyor bunların hepsi; genel başkancılık, siyasetçilik."

'İSTİHBARAT KAYNAKLARINDAN BİLGİ GELDİ, YÜKSEK RİSK ALTINDAYIM'

Murat Bakan ise Levent Gültekin'e sosyal medyadan yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Bakan 'koruma ordusu' değil bir yakın koruma için talepte bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yanlış ve haksız bir yorumu düzeltmek gereği hasıl olmuştur.

İçişleri Bakanlığına, “Ben Gölge İçişleri Bakanıyım, bana koruma ordusu tahsis edin” diye bir başvurum olmamıştır.

İstihbarat kaynaklarından bize gelen gayri resmi bilgi çerçevesinde, yüksek risk altında olduğum ifade edildiğinden ve konuyu danıştığım emniyet mensuplarının tamamının bu bilgiyi ciddiye almam gerektiği yönündeki uyarıları üzerine, 30 Temmuz 2024 tarihinde İzmir Valiliğine “bir yakın koruma” başvurum olmuş, o başvuru da henüz neticelenmemiştir."