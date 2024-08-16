BIST 9.978
DOLAR 33,68
EURO 37,05
ALTIN 2.666,98
DÜNYA

Hizbullah dev araçların geçtiği uzun menzilli füze dolu tünellerin görüntülerini paylaştı

İsrail ordusu ile 10 aydır sınır hattı üzerinde çatışan Lübnan'daki İran destekli Hizbullah Hareketi, ilk defa uzun menzilli füzeleri taşıyan araçların da geçebileceği tünellerinin görüntülerini paylaştı.

Hizbullah, söz konusu görüntüleri resmi Telegram hesabı üzerinden yayımladı.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın daha önceki konuşmalarından kesitler eşliğinde yayınlanan görüntülerde "Eğer İsrail Lübnan'a savaşı dayatırsa, hiçbir zaman beklemediği kader günü ile karşı karşıya kalacaktır. Bizimle savaş tüm Filistin ve Ürdün sınırına kadar uzanacaktır. Kiryat Şmona'dan Eliat'a kadar uzanacaktır." ifadeleri yer aldı.

Görüntüde büyük araçlar üzerinde taşınan uzun menzilli füzelerin bulunduğu tüneller için "İmad-4" adı verildiği aktarıldı.

Tünellerin duvarlarında, İsrail saldırılarında öldürülen Hizbullah'ın üst düzey komutanlarının yanı sıra ABD saldırısında öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani'nin resmi dikkati çekiyor.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattı üzerinde "kontrollü çatışmalar" yaşanıyor.

İsrail güçlerinin 30 Temmuz'da Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürmesi ve Tahran'da Hamas lideri İsmail Heniyye'ye suikastın ardından bölgede tansiyon yükseldi.

Hizbullah lideri Nasrallah daha önce yaptığı açıklamada İsrail'e Şükür ve Heniyye suikastları nedeniyle misilleme düzenleyeceklerini belirtmişti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Zafer Şahin Mert Başaran'ın videosunu paylaştı fırsatçılara isyan etti
Zafer Şahin Mert Başaran'ın videosunu paylaştı fırsatçılara isyan etti
İlk uzun menzil atış testi görüntülendi 40 kilometre uzaktaki hedefi böyle vurdu
İlk uzun menzil atış testi görüntülendi 40 kilometre uzaktaki hedefi böyle vurdu
Fatih Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi: "AKP'ye hizmet eden bir piyon"
Fatih Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi: "AKP'ye hizmet eden bir piyon"
Bakan Murat Kurum "Bu köy başka köy" diyerek paylaştı!
Bakan Murat Kurum "Bu köy başka köy" diyerek paylaştı!
Kılıçdaroğlu'nun Altaylı sözleri sonrası Levent Kırca Fatih Altaylı tartışması yeniden gündem oldu
Kılıçdaroğlu'nun Altaylı sözleri sonrası Levent Kırca Fatih Altaylı tartışması yeniden gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisine yeni katılan üyelere rozet taktı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisine yeni katılan üyelere rozet taktı
AK Partili Rümeysa Kadak duygulandırdı: Bence bizim hikayemiz
AK Partili Rümeysa Kadak duygulandırdı: Bence bizim hikayemiz
Göcek'teki yazlıkların aidatı 37 bin lira! 2+1'lerin satış fiyatı 'yok artık' dedirtti
Göcek'teki yazlıkların aidatı 37 bin lira! 2+1'lerin satış fiyatı 'yok artık' dedirtti
Pendik'te Marmaray istasyonunda ortalık karıştı
Pendik'te Marmaray istasyonunda ortalık karıştı
Mehmet Özışık: "Bas bas paraları CHP'ye"
Mehmet Özışık: "Bas bas paraları CHP'ye"
Emine Erdoğan, AK Parti'nin 23. yaşını kutladı
Emine Erdoğan, AK Parti'nin 23. yaşını kutladı