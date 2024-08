Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 23. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda konuştu. Erdoğan partililere net mesajlar verdi. Erdoğan, "Kendini yorulmuş hisseden varsa, bitkin hisseden varsa, onlardan kenara çekilip biraz soluklanmalarını istiyoruz. Hiçbir arkadaşım, koltuğuna yaslanıp rehavete kapılma lüksüne sahip değildir. Biz bu aziz milletin de ümmetin de umuduyuz. Yenilenerek, güçlenerek, tazelenerek ilerlerken, kimsenin bize ayak bağı olmasına müsaade etmeyiz" diye konuştu.

AK Parti 23. yaşını kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 23. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda yaptığı konuşmada, "Bu zamana kadar nice engellerle karşılaştık. Bizi üretmekten alı koymak isteyen nice sinsi senaryolarla karşılaştık. Ankara'nın göbeğinde ordu göreve pankartları ile darbe çığırtkanlığı yaptılar. 367 diye bir şey uydurarak Meclis'in iradesine ipotek koymaya çalıştılar. Gezi olaylarında sokaklarımızı ateşe verdiler. Yularını ellerinde tuttukları bütün taşeronları üzerimize saldılar. 17-25 Aralık'ta haşhaşiler, 15 Temmuz'da milletin iradesine çökmeye kalkıştı. Türkiye ne zaman kendini toparlasa, ne zaman ekonomide kabuğunu kırmaya kalksa bizi yolumuzdan çevirmeye çalıştılar. Bunların hiçbirine eyvallah etmedik. Önce Allah'ın yardımı sonra milletimizin duası sayesinde kirli senaryoları bozup atarak bugünlere geldik." dedi.

Erdoğan, partililere değişim mesajları verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki aylarda başlatacağımız Büyük Kongre sürecimizi sadece bir 'vitrin yenilenmesi' olarak değil, milletimizin bizden beklediği kapsamlı değişimin ana zemini olarak görüyoruz. Burada iki hususun altını özellikle çizmek durumundayım: Kendini yorulmuş hisseden varsa, bitkin hisseden varsa, onlardan kenara çekilip biraz soluklanmalarını istiyoruz. İkincisi, hangi görevde olursa olsun hiçbir arkadaşım, koltuğuna yaslanıp rehavete kapılma lüksüne sahip değildir. Heyecanını kaybedenler, millete hizmetin önünde engel olmamalıdır. Bunun vebali ağırdır. Bunun hesabı ağırdır. Şunu unutmayın: Biz bu aziz milletin umuduyuz. Biz, bu aziz ümmetin de umuduyuz. Onların umudunu boşa çıkaracak işler içine girenler, onların umudunu heba etmeye yeltenenler, altından kalkamayacakları vicdani bir yükle ezilirler. Açık söylüyorum, buna bizim de tahammülümüz olamaz. Milletin ve ümmetin umudunu heder edenlere hoşgörü göstermeyiz, gözünün yaşına da bakmayız. Yenilenerek, güçlenerek, tazelenerek ilerlerken, kimsenin bize ayak bağı olmasına müsaade etmeyiz" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sonrası İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekilleri Seyithan İzsiz ve Ersagun Yücel ile farklı partilerden 13 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Bu isimlere rozetlerini Erdoğan taktı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle...

Aziz milletim, AK Parti ailesinin kıymetli mensupları, değerli dava arkadaşlarım, saygı değer hanımefendiler, sevgili gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla 81 vilayetin tamamına buradan selamımı gönderiyorum. Ekranları başında bizleri takip eden kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum.

Bugün mutluyuz, gururluyuz. AK Parti ailesi olarak bugün heyecanlıyız. 23. yaşımıza ulaşmanın sevincini yaşıyoruz artık hiçbir şey eksisi gibi olmayacak diyerek bugün 23. yıl dönümümüzü devirdik.

Kurucularımıza, genel başkanlarımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize, yönetim kurulu üyelerimize, kadın ve gençlik kolları başkanlarımıza, İl Genel Meclis üyelerimize, üyelerimize ve AK Parti'nin bugünlere gelmesinde emeği olan nice isimsiz kahramanlara teşekkür ediyorum.

"Her saldırıda dimdik yanımda duran milletimin her bir ferdine teşekkür ediyorum"

Binlerce yıllık bu sevdaya gönül veren bu büyük yolculuğa eşlik eden kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Bugün aramızda olmayan dava ve yol arkadaşlarımızı yad ediyorum.

Pınarhisar'dan çıktığımız andan itibaren bizi aşkla bağrına basan, girdiğimiz her seçimde, maruz kaldığımız her saldırıda dimdik yanımda duran milletimin her bir ferdine teşekkür ediyorum.

AK Parti bundan 23 sene önce milletin umudu olarak milletimiz tarafından kuruldu. 14 Ağustos 2001'de biz dalga dalga büyüyen o hareketin tabelasını astık. "Gerekirse kendimiz bedel ödeyeceğiz fakat aziz milletimize bedel ödetmeyeceğiz" demiştik.

"Milletimize karşı görevlerimizi hakkıyla yerine getirmenin çabasındayız"

Türkiye'nin kutuplaştığı, Türk siyasetinin kendine çıkış yolu aradığı dönemde ülkemizin kronik sorunlarını çözmeyi vaat ettik. Bir dip dalga hareketi olarak doğan AK Parti çok kısa sürede milyonların umudu haline dönüştü. Gittiğimiz her yerde büyük bir coşkuyla karşılaştık.

Milletimiz AK Parti'de yıllar sonra kendini gördü. Kuruluşumuzun üzerinden sadece 14 ay geçmişken ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendik. Türkiye'yi yönetme mesuliyetini devraldığımız andan itibaren milletimize karşı görevlerimizi hakkıyla yerine getirmenin çabasındayız.

"Nice sinsi senaryolarla karşılaştık"

Aşkla çalışan yorulmaz, bize pes etmek yakışmaz diyoruz. Bakınız bu zamana kadar nice engellerle karşılaştık. Bizi üretmekten alı koymak isteyen nice sinsi senaryolarla karşılaştık.

Ankara'nın göbeğinde ordu göreve pankartları ile darbe çığırtkanlığı yaptılar. 367 diye bir şey uydurarak Meclis'in iradesine ipotek koymaya çalıştılar. Gezi olaylarında sokaklarımızı ateşe verdiler. Yularını ellerinde tuttukları bütün taşeronları üzerimize saldılar. 17-25 Aralık'ta haşhaşiler, 15 Temmuz'da milletin iradesine çökmeye kalkıştı. Türkiye ne zaman kendini toparlasa, ne zaman ekonomide kabuğunu kırmaya kalksa bizi yolumuzdan çevirmeye çalıştılar. Bunların hiçbirine eyvallah etmedik. Önce Allah'ın yardımı sonra milletimizin duası sayesinde kirli senaryoları bozup atarak bugünlere geldik.

Şimdi bugün partimiz 23. yaşını kutluyor. Türkiye'yi nereden alıp nereye getirdiğimizi milletimiz çok iyi biliyor. Emeklilerimiz, memurlarımız, işçimiz, sanayicimiz, kadınlarımız, ülkemizin kalkınma planına şahitler.

2001'den sonra doğan ve iktidarlarımız dönemince yetişen gençlerimiz iyi dinlemeli. AK Parti'yi kurduğumuzda ülkemizin nüfusu 61 milyondu, bugün bu sayı 85 milyona yaklaştı. Nüfusumuz yüzde 15 artarken, vatandaşımıza sunduğumuz hizmetlerde iki kat, üç kat, dört kat oldu.

Sağlık milletimizin duasını aldığımız alanların başında geliyor. 25 şehir hastanesi açtık. Sağlık çalışanı sayısı 378 bin 1 milyon 462 bine yükseldi. Dünyanın en kapsayıcı sağlık sistemini kurduk.

Merdiven altında adalet dağıtılan eski Türkiye manzaralarına son verdik. Ulaşımda Türkiye'ye çağ atlattık. Bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 km'den 29 bin 400 km'ye çıkardık. Pek çok devasa ulaştırma projesini milletimizin istifadesine sunduk. Cumartesi açtığımız Çukurova Havalimanı ile havalimanı sayımız 8 oldu. YHT hattı olmayan ülkemizi 2.032 km uzunluğunda hızlı tren hattına kavuşturduk.

"6 Şubat'ın izlerini siliyoruz"

TOKİ ile 1 milyon 422 bin depreme dayanıklı konut ürettik. 6 Şubat'ın izlerini süratle siliyoruz. Deprem bölgemizde 200 bin konutu tamamlamayı hedefliyoruz. Muhalefetin istismar ettiği tarımda ciddi ivme yakaladık. Enerjideki atılımlarımızı 85 milyonun tamamı takip ve takdir ediyor. Karadeniz'de ülkemizin en büyük doğal gaz rezerv keşfini yaptık. Gabar'da yine 100 bin varillik keşfe imza attık.

Türkiye'nin otomobili Togg artık yollarda. Piyade tüfeğinde bile başkalarına bağlı bir ülkeyi kendi tankını, uçağını, insansız hava aracını üretebilen seçkin ülkeler listesine yükselttik. Güvenlik kuvvetlerimize ihtiyacı olan her türlü desteği sağladık. Kişi başı gelir 3 bin 608 dolar iken 2023 yılında 13 bin 100 dolar seviyesine ulaştı. Merkez Bankası rezervimizi 150 milyar dolar sınırına getirdik.

Sosyal demokrat geçinenler sadece bunun lafını ederken biz kimsesizlerin kimsesi olduk. Bizim anlayışımızda ekonomik kalkınma demokrasiden bağımsız değildir. Muhafazakâr demokrat kimliğimizle ekonomimizi büyütürken ülkemizin standartlarını yükseltmekten geri durmadık. Sivil siyasetin alanını da genişlettik. Vesayetin kol gezdiği ülke olmaktan çıkarıp demokraside hak ettiği seviyeye getirdik. Uzun yıllar sonra milletle devleti, cumhur ile cumhuriyeti kucaklaştıran biz olduk. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile değişikliğe gittik. Kimsenin inancından, kıyafetinden dolayı ötekileştirilmediği, her türlü düşüncenin ifade edildiği, sessiz çoğunluğun hakkının gasp edilmediği yapıyı hakim kıldık. 23 yılda Türkiye büyük değişim geçirdik. Ülkemiz umutlarını yeniden yeşertti, özgüvenini tekrar kazandı. İddia ve imkan sahibi bir ülke konumuna geldik.

"Türkiye'yi rekordan rekora koşturduk ama bir gün olsun 'bitti' demedik"

Bizim lügatimizde bitti kelimesi, yeter kelimesi, hiç olmadı. Türkiye'yi rekordan rekora koşturduk ama bir gün olsun bitti demedik, yeterli demedik. Her zaman kendimizle yarıştık kendi hedeflerimizi aşmanın mücadelesini verdik. Bu aziz millet için çalışmak şereftir. Millet için ter dökmek ibadettir. Biz bu düşünceden hiç uzaklaşmadık. 23 yıllık bu başarı hikayesinde sadece şahsımın değil, sadece kabinedeki meclisteki arkadaşlarımızın değil başta bu salonda olanlar olmak üzere AK Parti'de görev almış her bir kardeşimin emeği var. Allah'a hamd olsun, burada olan ve olmayanlarla nice arkadaşlarımla çok büyük işler başardık. Demokrasimizin standartlarını beraber yükselttik. Durmak yok, yola devam dedik. Her şey Türkiye için dedik. Heyecanla yılmadan yorulmadan çalıştık. Milletimizin emanetine canımız pahasına sahip çıktık. Milletimizin emanetine zafiyet göstermedik. Milletimizin başını öne eğdirmedik. Bundan sonra da milletimize mahcup olmayacağız inşallah. Bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Tarih bu başarılara öncülük eden AK Parti'yi, bu kadroyu hayırla yad edecektir. her birinize teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP'deki kardeşlerime destekleri için teşekkürlerimi iletiyorum.

"Kendini yorulmuş hisseden varsa..."

23. yıl sloganımızı "Umudun ve geleceğin, icraatın adı AK Parti" olarak özellikle tercih ettik. Gelecek asrı da şimdiden şekillendirmenin gayretindeyiz. Türkiye AK Parti sayesinde 23 yılda kapsamlı dönüşüm yaşadı. Sadece ekonomi ile ilgili beklentilerde değil hak ve özgürlükler, kültür, kamusal alanda, özellikle gençlerimizin kendilerini tanımladığı alt kimliklerde de ciddi değişim yaşanıyor. Bunu görüyoruz. Biz de buna uygun politikalar uygulamak zorundayız. AK Parti'nin yeni dönem ruhunu ıskalaması düşünülemez. AK Parti'nin siyaset yapacağı yer dün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin merkezidir. Özeleştirimizi samimiyetle yapıyor, eksiklerimizin üzerine gidiyoruz. Kongre maratonumuzu milletimizin bizden beklediği kapsamlı değişimin ana zemini olarak görüyoruz.

Hangi görevde olursa olsun hiçbir arkadaşım koltuğuna kapılıp rehavete kapılamaz. Heyecanını kaybedenler, millete hizmetin önünde engel olmamalı. Bunun vebali, hesabı ağırdır. Unutmayın biz, bu aziz milletin de aziz ümmetin de umuduyuz. Onların umudunu boşa çıkaracak işlere girenler altından kalkamayacakları vicdani yükle ezilir. Umutları ziyan edenlere hoş görü göstermeyiz, gözünün yaşına bakmayız. Tazelenerek ilerlerken kimsenin bize ayak bağı olmasına müsaade etmeyiz. Kendini yorulmuş hisseden varsa kenara çekilip biraz soluklanmalarını istiyoruz.

Hiçbir arkadaşım, koltuğuna yaslanıp rehavete kapılma lüksüne sahip değil. Her bir arkadaşımız işine odaklanacak ve bu millete nasıl daha fazla hizmet ederim sorusunu kendisine soracak. Kadrolarımız kaliteyi artırarak hizmetini sürdürecek. 2028 seçimlerinde de milletimiz gayretimizi, tecrübemizi takdir edecek ve emaneti yine AK Partili kadrolara, bizlerin ehil ellerine teslim edecektir. Daha yapacak çok işimiz var. Daha gidecek uzun yolumuz var. Milletimizin tercihi ile daha uzun yılar iktidarda olacağız. Millete memlekete hizmet edeceğiz. Birilerinin gazı ile iktidar hayali kuranlar yine hüsrana uğrayıp avuçlarını yalayacak. AK Parti milletin partisidir. Milet sevdalılarına AK Parti çatısında yerimiz var. AK Parti değerlerini benimseyen herkese kapımız açıktır, bundan sonra da açık kalacaktır.

"Milletimize karşı görevlerimizi hakkıyla yerine getirmenin çabasındayız"

"Nice sinsi senaryolarla karşılaştık"

"Namaz, Kur'an gibi konularda bir kesimin alerjisi törpülendi"

Namaz, Kur'an gibi konularda bir kesimin alerjisi törpülendi. Laiklik, ülke elden elde gidiyor korkusu yerini özgüvene bıraktı. Terörle mücadelede daha iyi yerdeyiz. Millete tepeden bakanları, milleti göbeğini kaşıyan adam olarak görenleri her seçimde yenilgiye uğratarak Türkiye gerçeklerini görmeye mecbur bıraktık.

On yıllardır jakobenizmin, vesayetin bekçiliğini yapan CHP eski alışkanlıklarını sürdürmekte zorlanmaktadır. CHP'nin milletle kavgasını bitirmesi en çok bizi mutlu edecektir. CHP'nin milletin değerleri ile barışması, demokrasiyi içselleştirmesi, normalleşmesidir.

"Yeni delikler açmanın kimseye faydası olmaz"

Hangi siyasi görüşe sahip olursak olalım aynı gemideyiz. Yeni delikler açmanın kimseye faydası olmaz. Biz AK Parti ve Cumhur ittifakı olarak uzlaşmacı tavrımızı sürdüreceğiz. Siyasetin gayesi, iyiyi, güzeli, doğruyu bulmak, ona ulaşmak için çaba sarf etmektir.

"Mahmud Abbas bugün misafirimiz olacak"

İsrail'in bölgeyi ateşe verme girişiminin önünde duracağız. Mahmud Abbas bugün misafirimiz olacak, yarın da Meclis'te hitap edecek. Dünyaya Filistin'in özgürlük mücadelesini dünyaya duyuracak. Netanyahu ABD'de konuşma hakkına sahip olduğu kadar Mahmud Abbas'ın Meclis'imizde konuşma hakkının olduğunu göstereceğiz.

İnsanların kılık kıyafetinden, mezhebinden, etnik kökeninden dolayı keskin ayrışmaya gitmesi milletimize açık bir düşmanlıktır. Ezana bayrağa camiye kurana cami cemaatine saldırmayı aklının ucundan geçirenin gözünün yaşına bakmayız. Herkes bilsin, biz istiklal savaşını biz bu semalarda ezan özgürce okunsun, şanlı bayrağımız özgürce dalgalansın diye yaptık. Ezanla, bayrakla cami ile, cemaat ile derdi olan bu milletin evladı değil bu milletin düşmanıdır ve bu zihniyete en küçük müsamaha göstermeyiz. Gençlerimizin lümpen ırkçılık illeti ile işgal edilmesine göz yumacak parti değiliz. Kökü dışarıdaki tehlikeli akımlardan korumak için hassas davranacağız. LGBT nasıl görüyorsak bu ırkçı düşmanlığa da aynı nazarla bakıyoruz.