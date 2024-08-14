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Cübbeli Ahmet'ten Eskişehir'deki olaya ilişkin açıklama: Şimdi gençlik boş, oyun oynuyor kalktı milleti taradı

Cübbeli Ahmet Hoca, Eskişehir'de bilgisayar oyunundan etkilenerek çay bahçesinde 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırganla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Şimdi gençlik boş, oyun oynuyor. Oyun ne getirebilir? Kalktı işte milleti taradı." dedi.

Eskişehir'de bilgisayar oyunundan etkilenip önüne geleni bıçaklayan 18 yaşındaki genç, ülkenin gündemine oturdu.

Herkesin konuştuğu olaya ilişkin kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Ekol TV'de değerlendirmelerde bulundu. 

Cübbeli Ahmet, "Şimdi gençlik boş, oyun oynuyor. Oyun ne getirebilir? Kalktı işte milleti taradı. Oyunlar ve diziler şiddete özendiriyor. Faydalı belgeseller, ya da eğitici öğretici şeyler izlemiyorlar vurdu kırdı bilmem ne izliyorlar." dedi.

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