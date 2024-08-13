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DÜNYA

Hamas keskin nişancısı İsrail askerini böyle vurdu o anlar kamerada

Gazze'nin güneyinde Omer Ginzberg adlı İsrail askeri Hamas keskin nişancısı tarafından vurularak öldürüldü. Olayın videosu sosyal medyada yayınlandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bir askerinin daha öldüğünü ve 7 Ekim'den bu yana ölen asker sayısının 690'a yükseldiğini açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 101. Taburdan 19 yaşındaki Omer Ginzberg adlı askerin dün Gazze'nin güneyinde çıkan çatışmada öldüğü belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 330'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 690 askerin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Yaralanan askerlerin sayısı ise 2 bin 202'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 4 bin 306 olarak açıklandı.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana ölü ve yaralı sayısına dair gerçek verileri gizlemekle eleştiriliyor.

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