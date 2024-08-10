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GÜNCEL

Eşini sokak ortasında öldürdü

Arnavutköy'de boşanma aşamasındaki eşiyle sokak ortasında kavga eden şahıs, karısının başına 3 defa ateş etti. Olay yerine gelen polis cani kocayı linç edilmekten zor kurtardı.

2 çocuğu bulunan çift, çocuklarından birinin sünnet olması üzerine çocukların kimde kalması gerektiğiyle ilgili konuşmaya başladı.

Uzun süre iki tarafın da bir sonuca vardıramadığı ‘çocuklara sen bak’ meselesi yüzünden karı-koca arasında büyük bir tartışma çıktı.

BAŞINA 3 EL ATEŞ ETTİ

Çıkan tartışma sonrası Harun Gül, yanındaki silahla birlikte eşi Serpil Gül’ü sokakta kovaladı.

Serpil Gül, sokak ortasında yere düşünce eşi Harun Gül tarafından başından 3 el silahla vurularak öldürüldü.

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