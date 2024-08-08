Togg'da heyecan verici gelişme! T10F modeli için mühendislik testleri başladı, ön sipariş tarihi belli oldu

Togg’un 2019 yılında ön gösterimini yaptığı ve ilk defa CES 2024’te tanıttığı elektrikli spor sedan T10F için önemli bir gelişme yaşandı. Togg T10F için mühendislik testlerinin başladığı açıklandı. Togg CEO'su Gürcan Karakaş, 2025'in ilk çeyreğinde T10F'in ürün lansmanını gerçekleştireceklerini ve ilk siparişlerin alınacağını duyurdu.

Togg'un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yeni ve heyecanlı haberlerimiz var! Ürün geliştirme sürecimizin önemli adımlarından mühendislik testleri T10F için başladı. Planlarımız ve hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. Her an yollarda T10F ile karşılaşabilirsiniz" ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda T10F modelinin parkurda çekilen görüntülerine de yer verildi.

Farklı lokasyonlarda güvenlik, dayanım ve aerodinamik testleri süren T10F, planlar doğrultusunda yıl içinde mevsimsel testlerden de geçecek. Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, T10X'in ardından T10F'i de kullanıcılarla buluşturmak için aralıksız çalıştıklarını belirtti.

Gürcan Karakaş tarih verdi: 2025'in ilk çeyreğinde...

27 Aralık 2019'da ön gösterimi yapılan T10F'i sonrasında CES 2024'te kullanıcıların beğenisine sunduklarını hatırlatan Karakaş, "Günümüzün tasarım dinamiklerini yansıtan ve sedan modellerden olan beklentileri de karşılayan bir fastback olarak tasarladığımız T10F için test süreçlerimizi başlattık. Hem ülkemizde hem yurt dışında güvenlikten dayanıma farklı testlerimiz tüm hızıyla sürüyor. 2025'in ilk çeyreğinde T10F'in ürün lansmanını gerçekleştirmeyi ve ön siparişlerini toplamayı hedefliyoruz. Nisandan itibaren yeni akıllı cihazımızı Türkiye'den başlayarak kullanıcılarımızla buluşturacağız." açıklamasında bulundu.

"Almanya pazarına girmek için tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz"

Gürcan Karakaş, T10X'i Almanya pazarında kullanıcıların beğenisine sunmak için çalışmaların devam ettiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"'Bir otomobilden fazlası' için çıktığımız yolda kısa, orta ve uzun vadeli planlarımıza tüm gücümüz ve hızımızla hedeflerimiz doğrultusunda devam ediyoruz. Gemlik'teki Teknoloji Kampüsümüzün inşası, ilk akıllı mobilite cihazımız T10X'in banttan inmesi ve Türkiye'nin 81 ilinde 19 bin 583 kullanıcımızın 2023 boyunca T10X ile buluşması söz verdiğimiz gibi gerçekleşti. Başından beri kullanıcılarımıza kulak verdik, onların isteklerini önemsedik. Pazara yeni giren bir şirket olarak, C-SUV ve elektrikli araçlar segmentinde pazar liderliğine ulaştık. Orta vadeli planlarımız kapsamında, ülkemizde elde ettiğimiz başarının yanı sıra küresel rekabette de yerimizi almak için çalışmalarımızda hız kesmiyoruz. Avrupa'da öncelikle Almanya pazarına girmek için tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz."

Karakaş, dünyadaki ve sektördeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Stratejimizi gerekli durumlarda adapte ediyor, özellikle teknoloji ve rekabet pozisyonlarımızı güçlendiriyoruz. Akıllı mobilite cihazlarımız, dijital deneyim platformumuz Trumore, temiz enerji çözümlerimiz Trugo ve Siro, yüksek teknoloji şirketimiz Trutek ile bir değer ağı örüyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana akıllı cihazlarımızın yanı sıra dijital ürünlerimizle birlikte mobiliteyi yeniden tanımlıyoruz. Uzun vadeli planlarımızda, kilit teknolojilerde milli ve özgün teknolojileri, yarından sonranın teknolojilerini geliştirmek konusunda öncü rolümüzü güçlendirmeyi hedefliyoruz. 2032 yılına kadar 5 farklı model ve toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyoruz."

Akıllı yaşam çözümleri

Verilen bilgilere göre, Togg T10F, T10X gibi kullanıcısını merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan ve uzaktan güncellemelerle sürekli gelişen ve yeni kalan bir cihaz. T10F, RWD Standart Menzil (arkadan itiş), RWD Uzun Menzil (arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere 3 farklı teknik versiyon ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak. 160 kW / 218 Beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak. T10F'in 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken, uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh'e çıkacak.

T10X gibi C platformunda tasarlanan T10F, Togg DNA'sında bulunan stilistik özelliklerin korunduğu bir görünüme sahip. Cihazın stil konseptinde, dinamik ve sportif bir çizgiyi modernlikle birleştiren hacimli arka tasarım dikkat çekiyor.​​​​​​​