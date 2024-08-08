Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu mu aday olacak? Özgür Özel'in rolü belli oldu

Gazeteci Altan Sancar, cumhurbaşkanı adaylığı için Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında adı konmamış rekabet olduğunu, Özgür Özel'in yarışta hakem rolünü oynayacağını kurmaylarına söylediğini belirtti.

CHP'de Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu arasında cumhurbaşkanı adaylığı yarışı kızıştı. Yerel seçimlerden hemen önce ikilinin sosyal medya hesaplarıyla ilgili tartışma yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Adı konmamış yüksek gerilim bu kez Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na taşındı. Paris'te İmamoğlu'nun açtığı "İstanbul evi" programında CHP heyetinde bulunan Mansur Yavaş'ın katılmaması dikkat çekti.

Muhalefetin adayları sıralamasında anketlerde ilk sırada çıkan Mansur Yavaş, geçtiğimiz günlerde bu yöndeki soruya "Elbette bu yükün altına girerim, cumhurbaşkanı adayı olurum" yanıtıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

tv100'de yayınlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında CHP'deki cumhurbaşkanı adaylığı yarışı konuşuldu. Gazeteci Altan Sancar, aldığı kulisi paylaştı.

Yavaş ile İmamoğlu arasındaki adı konmamış yarışın daha da büyüyeceğini belirten Sancar, Özel'in aktör rolünden ziyade hakemlik rolünü oynayacağını söyledi. Sancar, bu açıklamaları Özel'in kurmaylarından aldığını açıkladı.