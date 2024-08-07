'Yas ilanı' tartışmalara yol açmıştı! Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Habertürk'teki programa damga vurdu

Türkiye'nin, Hamas lideri Haniye'nin ölümü nedeniyle milli yas ilan etmesi ülkede tartışmalara yol açmıştı. Habertürk'teki bir programa konuk olan Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu'nun konuyla ilgili sözleri programa damga vurdu.

Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edilmişti. Yas ilanı kararı tartışmalara neden oldu. Habertürk'teki bir programda bu konu konuşulurken, konuklardan biri olan Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu'nun sözleri programa damga vurdu.

Yaşar Hacısalihoğlu, "Arkadaşlar 40 bin insan çoğu çocuk soykırıma uğradı ya. Yeryüzünde değer yargısı olan ne varsa yok oldu. Ahlak yok, hukuk yok, hiçbir uluslararası kurum işe yaramıyor. Ceza veriliyor, infazı yok. o yas ne için biliyor musun? O katledilen çocuklar için... O küçücük şeride sıkışmış insanların şanlı direnişlerini selamlamak için. Onun sadece haniye bir sembolüydü. Bugün oğlu diyor ya 'ölen bebeklerin kanından babamın kanı daha kıymetli değildir'... Bu onurlu cümleye karşı o yas... Bunu yüreğinde hissetmeyenlerin, bunu bir siyasi polemik haline getirenleri, açık konuşmalarına davet ediyorum. Sizin için hamas kimdir, Filistin Davası nedir, İsrail kimdir?" diye konuştu.

Hacısalihoğlu, İsrail'in orada işgalci ve gayrimeşru olduğunu ifade etti ve İsrail'in meşru müdafaa hakkı olmadığını söyledi.

Hacısalihoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Ayağa kalkın. Celtic taraftarı kadar olun. Yeryüzünün neresinde yüreği çoraklaşmamış, zihni kelepçeli olmayan kim varsa, dünyada Filistin diye bir yeri bilmeyenler ama o yüreğiyle davrananlar bugün onun farkına vardılar. Bu bile kıymetli. Yetiyor mu yetmiyor. Oturmuşuz 1 günlük yası tartışıyoruz. Çok yazık. Hicap duyuyorum."

Hacısalihoğlu'nun konuşması binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile Celtic arasında oynanan maçta Celtic taraftarları stadyumu Filistin bayraklarıyla donatmış ve "Yürü, yürü; yüreğindeki umutla; ve asla yalnız yürümeyeceksin!" şeklinde Filistin'e destek sloganları atmıştı. Celtic kulübü bu nedenle UEFA'dan 17 bin 500 avro para cezası almıştı.