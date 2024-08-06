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DÜNYA

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, WhatsApp’ı sildi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, destekçilerinden WhatsApp'ı telefonlarından silmelerini istedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, aktif olarak kullanılan sosyal mecralarla ilgili yeni kararlar almaya başladı.

Daha önce TikTok ve Instagram'ın "nefret" yaydığını söyleyen Maduro, katıldığı bir canlı yayında da ani bir kararla WhatsApp'ı sildi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerinden de hızlı bir şekilde WhatsApp'ı telefonlarından silmelerini istedi.

"TOPLUMU TEHDİT EDİYOR"

Maduro, uygulamanın bazı kesimler tarafından şiddeti yaymak ve askeri personel, polis ve toplum liderlerini tehdit etmek için kullanıldığını belirtti.

TELEGRAM'A GEÇTİ

Bir mitingde konuşan Maduro, WhatsApp'tan "gönüllü ve kademeli" bir şekilde çekilme çağrısı yaparak kendisinin Telegram ve WeChat'e geçtiğini söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BİP VE TELEGRAM KARARI

Tıpkı Maduro gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dünyaca ünlü mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın gizlilik ilkeleriyle ilgili aldığı kararlar sonrası haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram’a geçtiğini duyurmuştu.

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