Kahramanmaraş'taki korkutan yangın kontrol altına alındı
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesindeki Ağcaşar Mahallesi'nde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin 60 kişilik personelle yaptığı yaklaşık 3 saatlik müdahale sonucunda kontrol altına alındı.
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Ağcaşar Mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına 3 arazöz, 2 su tankı, 6 ilk müdahale ve 2 itfaiye aracı ile 60 kişilik personelle müdahale edildi.
Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonrasında yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.