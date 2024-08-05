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DÜNYA

İsrail'de bayrak provokasyonu!

Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikasta uğramasının ardından Türkiye bir günlük yas ilan ederek bayrakları yarıya indirdi. Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ndeki bayrağın yarıya indirilmesi sonrası İsrailli sosyal medya fenomeni Ohad Ben Hamo, Türk Bayrağı üzerinde drone ile İsrail bayrağı uçurdu.

Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikasta uğramasının ardından Türkiye bir günlük yas ilan etti, bayraklar yarıya indirildi. Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ndeki bayrağın yarıya indirilmesi İsrail'i çileden çıkardı, Israel Katz ülkesindeki en üst düzey Türk diplomatın Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığını açıkladı.

Haddini aşan İsrail Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Irak'ın eski lideri Saddam Hüseyin'in yan yana durduğu skandal paylaşımını bu hafta bir adım daha ileri götürdü. X sosyal medya hesabından Türkçe, İbranice ve İngilizce yapılan hakaretlerle dolu açıklamaya Ankara'dan anında çok sert yanıt geldi.

Bugün ise Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği üzerinde bir insansız hava aracının belirdiği görüntü ortaya çıktı.

İnsansız hava aracının İsrailli sosyal medya fenomeni Ohad Ben Hamo'nun yönettiği belirtildi. Hamo olayın ardından görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Ne olmuştu?

Türkiye'nin Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da suikasta uğramasının ardından ilan ettiği 1 günlük milli yas nedeniyle bayrakların yarıya indirilmesi, İsrailli yetkililerin tepkisine yol açmıştı. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, bu durumu gerekçe göstererek Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırmıştı.

Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan sert açıklamaları, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da kötüleşmesine neden oldu. Katz'ın sosyal medya üzerinden Erdoğan'la eski Irak lideri Saddam Hüseyin'i yan yana gösterdiği skandal paylaşımına Türkiye'den sert tepki gelmişti.

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