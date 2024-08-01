Ekrem İmamoğlu'na yakın isim Kılıçdaroğlu'ndan destek istedi CHP kulisi
CHP eski İstanbul milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş, 10 gün önce Ekrem İmamoğlu'na yakın bir isim Kılıçdaroğlu'na giderek genel başkan adaylığı için destek istediği kulisini paylaştı.
Gazeteci Barış Yarkadaş, tv100'de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özgür Özel'in genel başkanlığından rahatsız olan kesimlerin olduğunu savunan Yarkadaş, edindiği kulisi aktardı.
Yarkadaş, İmamoğlu'na yakın bir ismin Kılıçdaroğlu'na 10 gün önce giderek genel başkanlık için destek istediğini söyledi.