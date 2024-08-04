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POLİTİKA

Özgür Özel'i çıldırtan protesto: Alın arkadaşları dışarı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları kongresinde konuşucağı sırada Çiğli Belediyesi'nde işten atılan bir grup "İşimizi geri istiyoruz" sloganı attı. Bunun üzerine Özel, "Güvenlik alın bu arkadaşları dışarı." dedikten sonra işçiler salondan atıldı.

CHP lideri Özgür Özel, CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı’nda açıklamalarda bulundu. CHP lideri Özel, konuşmasının başında, "İşimizi geri istiyoruz" sloganı atan Çiğli'den gelen bir gruba tepki gösterdi.

"Kadın Kolları Kongresi'ni başka amaçlara alet etmeyin" diyerek gruba tepki gösteren Özel, "Ne diyecekseniz kapının önünde söylersiniz. Alın o erkek arkadaşları dışarı. Bula bula örgütün bu kadar emeğinin taçlandırılacağı bu toplantıyı mı buldunuz gelip provoke etmek için?" dedi.

Özgür Özel sözlü tepkisinin ardından slogan atan grubun dışarı çıkarılmasını istedi. Protestocu grup, daha sonra güvenlik güçleri denetiminde salondan çıkarıldı.

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