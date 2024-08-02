Ali Erbaş cuma hutbesini kılıçla okudu! Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı

İsmail Haniye'nin suikast sonucu öldürülmesinin ardından, Türkiye'nin birçok şehrinde gıyabi cenaze namazı kılındı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde verdiği hutbede zulmü kınadı ve Müslümanların birlik olması gerektiğini vurguladı. Erbaş'ın okuduğu hutbe sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

İran’ın başkenti Tahran’da uğradığı suikast sonucu öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için, Türkiye'nin birçok şehrinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazında hutbe irad etti.

Prof.Dr. Ali Erbaş, Cuma hutbesinde yaptığı konuşmada "Ayette sakın zalimlerin yaptıklarını Allah'tan habersiz sanma. Peygamber efendimiz, Allah zalime mühlet verir. Onu yakalayacağı zaman ansızın yakalar. Demiştir. Zalimler ve kötülük peşinde koşanlar yaptıklarının hesabını verecek ve hüsrana uğrayacaklardır. Bugün zulmün yeryüzünü kuşattığı bir zaman yaşıyoruz. Zalimlerin ve zorbaların dünyayı cehenneme çevirenlerin olaylarına şahit oluyoruz. Bir zulüm çağına tanıklık ediyoruz. Katil ve işgalciler Gazze ve Filistin gibi zayıf coğrafyasında katliam yapıp soykırım gerçekleştiriyorlar. Ayasofya'dan İstanbul'dan Akşemsettin'in minberinden söylüyorum ki hiçbir zalimlik cezasız kalmaz. Zalimler onlar mağlup olacaklardır. Kafirler yakında mağlup olacaklar ve cehenneme sürüleceklerdir. Zalimler yaptıklarının hesabını mutlaka bir gün vereceklerdir. Dayandığınız şer odaklarına güvenmeyin.

Rabbimiz Enfal Suresi 60. ayetinde bizlere şöyle buyuruyor:

“Siz de onlara karşı gücünüzün yettiği kadar güç ve savaş atları (savaş vasıtaları) hazırlayın ki, bununla Allah'ın ve sizin düşmanınızı ve onların dışındaki sizin bilmeyip, Allah'ın bildiği düşmanları korkutasınız”… pic.twitter.com/i4p9l4JXjk — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) August 2, 2024

Geçmişte azgınlık yapanların başına ne gelmişti unutmayın. Mazlumun ahı size dünyayı zinden edecektir. Yeryüzünde adalet temin etmek için el ele gönül gönüle vermemiz gerekir. Müslümanların zulme uğraması birlik ve beraberliğin olmamasındandır. Artık toparlanalım. Gücümüz farkına varalım güçlerimizi birleştirelim. Eğer biz birlik olmazsak işgalciler bizi tarumar eder. Masum çocukları katledip soykırımlar yapar. Ey Müslümanlar ey alemi islam bölünüp parçalanmayın birlik olun. Gelin bu ideal uğrundu birbirimize daha çok kenetlenelim. Yeryüzünde iyiliği oluşturmak için daha fazla gayret edelim. Kan ve gözyaşının olmadığı bir dünya için çalışalım. Gençlerimizi maddi, manevi, hukuki , iktisadi, sınai, zırai ve teknolojik alanında geliştirelim. Zulmün durması için bu şarttır. İşgalcilere karşı birlik olursak hiç kimse Gazze'ye ve Mescid-i Aksa'ya dokunamayacaktır. Dünya terör örgütlerine kimse destek veremeyecektir. İşgalciler bu kadar pervasız davranamayacaktır. Dünyaya adalet gelecek ve bundan herkes faydalanacak. Mazlumlar felaketle karşılaşmayacaktır" dedi. Ali Erbaş'ın hutbesinden sonra Cuma namazı kılındı. Cuma namazının hemen ardından Şehit İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Bartın’da tüm camilerde Cuma namazının hemen ardından Şehit İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı.