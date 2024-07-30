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İsmail Saymaz İsrail'e fena patladı: Cumhurbaşkanını tehdit edecek...

Gazeteci İsmail Saymaz, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın paylaşımına tepki göstererek, "Siz Türkiye Cumhurbaşkanını tehdit edebilecek vasıfta değilsiniz. Bu pespayenin karşısında bütün Türk milleti durur." dedi.

Gazeteci İsmail Saymaz, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sosyal medya hesabından Saddam Hüseyin benzetmesiyle yaptığı paylaşıma ateş püskürdü. Katz'ın paylaşımını "rezil bir cevap" olarak nitelendiren Saymaz, "Bu pespayenin karşısında bütün Türk milleti durur" dedi.

'TÜRKİYE CUMHURBAŞKANINI SADDAM'IN AKIBETİYLE TEHDİT EDEBİLECEK VASIFTA DEĞİLİSİNİZ'

Saymaz'ın Halk TV canlı yayınında yaptığı açıklamaları şu şekilde;

İsrail Dışişleri Bakanının verdiği cevap pespaye, rezil bir cevaptır.

Türkiye Cumhurbaşkanını yaptığı açıklamadan ötürü onu Saddam'ın akıbetiyle anmak ne onun haddinedir, ne de İsrail'in dile getirebileceği, aklından hayal etse bile gerçekleştirmesi mümkün olamayacak bir iddiadır.

'BU PESPAYENİN KARŞISINDA BÜTÜN TÜRK MİLLETİ DURUR'

Bu pespayenin karşısında bütün Türk milleti durur. Yani öyle Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanını siz Saddam'ın akıbetiyle tehdit edebilecek vasıfta değilsiniz. Bu sadece kuru bir tehditle kalmaz buna bütün millet tepki koyar.

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