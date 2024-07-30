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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, operasyon bölgesindeki arama tarama faaliyetlerinde, 9 el bombası, 6 sis bombası, 1000 adet 7,62 milimetre PKMS makineli tüfek mühimmatı, 900 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 5,56 milimetre 230 M-16 piyade tüfeği mühimmatı, 20 Doçka makineli tüfek mühimmatı, 12,7 milimetre 13 uçaksavar mühimmatı,1 anti-tank mayını, 5 basma düzenek, 4 ana imla hakkı, 1 jeneratör, 1 kesintisiz güç kaynağı, 2 tüp ve 1 akü ele geçirildi.

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