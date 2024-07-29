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POLİTİKA

DEM Partili Sevilay Çelenk LGBT'yi eleştirenleri eleştirdi

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, 2024 Paris Olimpiyatları açılış törenindeki LGBT gösterisini eleştirenleri eleştirdi, LGBT hareketini savundu.

LGBT terörüne tepkiler sürerken DEM Parti'li Sevilay Çelenk bir skandala imza attı.

Çelenk mecliste yaptığı konuşmada, "LGBT toplumunu sapkın olarak göstermek nedir? LGBTİ toplumuna gelince… Onlar kimsenin çocuklarını taciz etmiyor, kimseye zarar vermiyor… Kimsenin boğazındaki lokmasına çökmüyor. Ve çocuklarını intihara sürüklemiyor. Ama hedef göstermelerinizle onlar intihara sürükleniyor. Lütfen söylediklerinize bu çerçevede bakın. Oturun 5 saat mi 4 saat mi bu açılışı izleyin. Bu zihniyetle ne uluslararası gidebileceğimiz bir yer var ne burada bir düze çıkıyoruz" dedi.

LGBT terörü son olarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları açılış töreninde ortaya çıkmıştı. Tüm dünyaya servis edilen canlı yayın görüntülerinde kırmızı halıda bir grup sapkın rezil bir şekilde yürüyüş yapmıştı. Olimpiyatların simgesi meşaleyi taşıyanlar arasında translar da yer almıştı. 9-10 yaşlarındaki küçük bir kız çocuğu da LGBT defilesine çıkarılmıştı.

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