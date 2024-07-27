Babası ismini vatan şairinden esinlenip verdi... Oğlu 'Mavi Vatan masal' dedi

CHP İstanbul Milletvekili ve Eski Washington Büyükelçisi Namık Tan, TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti'nin dış politikasını eleştirerek Mavi Vatan için "masal" ifadesini kullandı. Tan, AK Parti'nin Osmanlı'yı yeniden canlandırma hayalleri kurduğunu ve deniz aşırı maceralara yeltendiğini, ancak ekonomik zorluklar nedeniyle bu politikalardan vazgeçtiğini söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Eski Washington Büyükelçisi Namık Tan TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Mavi Vatan için "masal" ifadelerini kullandı.

AK Parti’nin dış politika tutumunu eleştiren Tan, “Yeri geldi, Osmanlı’yı ihya hayalleri kurdu. Sınır ötesi harekatlarla yetinmedi. Deniz aşırı maceralara yeltendi. Bir ara tutturduğu Mavi Vatan masalından o da koşulların zorlamasıyla yani ekonominin iflası kapıya dayanınca neyse ki oldukça çabuk yüz geri etti.” dedi.

Tan, konuşmasının devamında şu sözleri söyledi:

“Yeri geldi, Osmanlı’yı ihya hayalleri kurdu. Sınır ötesi harekatlarla yetinmedi. Deniz aşırı maceralara yeltendi. Bir ara tutturduğu mavi vatan masalından o da koşulların zorlamasıyla yani ekonominin iflası kapıya dayanınca neyse ki oldukça çabuk yüz geri etti. Değerli milletvekilleri, işte biz bugün burada Somali konusunda yine bütün bu tarihsel ve güncel birikimi ve deneyimi ilçe sayan bir öneriyle karşı karşıyayız. Yine pek çok olduğu üzere kendi kendimize bir tür vurguncu zihniyetiyle volley vurmak peşindeyiz.

"Mavi Vatan siyaset üstüdür"

Mavi Vatan'ın isim babası Emekli Amiral Cem Gürdeniz Tan'ın ifadelerine sert çıktı. Gürdeniz, “Mavi Vatan bir masal değildir. Mavi vatan, jeopolitik suikastlara hayır demektir. Türkiye Cumhuriyeti devleti yaşadığı sürece kim iktidarda olursa olsun Mavi Vatana siyaset üstü tutumla sıkı sıkıya sarılmak zorundadır.” dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımının devamında şunları ifade etti:

"Ana muhalefet Partisi Dış İlişkiler Danışmanı eski Washington DC Büyükelçisi bir milletvekili, meclisteki konuşmasında mavi vatana “masal” demiş. Mavi vatanın 21. yüzyılda Batı emperyalizmi tarafından denizlerden kıtaya itilen Türkiye’nin bir direniş manifestosu olduğunun bilinmediğini sanmıyorum. Mavi Vatanın bir jeopolitik yöneliş olarak Türkiye’nin denizcileşmesi ve denizlerdeki çıkarlarının korunarak geliştirilmesinin bir sembolü olduğunun bilinmediğini de sanmıyorum. O halde mavi vatana masal demenin ardında başka saikler aramak gerekir.

Mavi vatana masal demek:

1.Kısaca Doğu Akdeniz’de ve Ege’de 200.000 kilometrekarelik kıta sahanlığımızdan vazgeçerek AB ve ABD’nin dayattığı Sevilla haritasına evet demektir.

2.Ege’de Türkiye’nin Akdeniz’e doğrudan erişimini kesecek şekilde Yunan Karasularının 12 mile çıkmasına evet demektir.

3.Ege’de Kardak benzeri 153 ada, adacık ve kayalığın egemenliğini sorgusuz sualsiz Yunanistan’a devretmek demektir.

4.Kuzey Kıbrıs’ta KKTC’yi sonlandırarak Annan planı benzeri bir federasyonu desteklemek ve ikinci donanma etkisi yaratan Türk kolordusunu geri çekmek demektir.

5.Montrö Türk Boğazlar Sözleşmesini sulandırarak batı emperyalizmi ve NATO çıkarları için Karadeniz’de aktif Tarafsızlığımızı sonlandırarak, ABD yanında vekâlet savaşına girmek demektir.

6.Son tahlilde Güneydoğu’da Irak ve Suriye’yi de kapsayan, İsrail jeopolitiğine hizmet edecek, denize çıkışı olan kukla bir Kürt devletine evet demektir.

Mavi Vatan bir masal değildir. Mavi vatan, jeopolitik suikastlara hayır demektir. Türkiye Cumhuriyeti devleti yaşadığı sürece kim iktidarda olursa olsun Mavi Vatana siyaset üstü tutumla sıkı sıkıya sarılmak zorundadır.

Mavi Vatanı koruyamayanlar ana vatanını da koruyamaz.

Bu skandaldan ders de çıkarmak gerekir. Demek ki Büyükelçilik yapmış olsalar da Diplomatlarımızın yoğun jeopolitik, deniz tarihi ve strateji konularına hakim olacak şekilde yetiştirilmeleri gerekmektedir. Demek ki ana muhalefet partisi geçmiş dönemde de yaşandığı üzere Mavi Vatan ve Türk jeopolitiği konusunda fikir beyan eden siyasetçilerinin kafa karışıklığını netleştirmek ve Türk milletine denizlerdeki çıkarlarımızı koruyacak duruşa ve görüşe sahip olduğunun güvencesini vermek zorundadır. Akdeniz’de son dört yıldır hiç bir sismik ve sondaj faaliyeti icra edilemezken iktidarın Somali’ye donanma unsuru göndermesinin eleştirilmesi ayrı bir konudur. Ancak bu konuyu eleştirirken Mavi Vatana masal demek akıl ve mantıkla bağdaşmaz."

Ana muhalefet Partisi Dış İlişkiler Danışmanı eski Washington DC Büyükelçisi bir milletvekili, meclisteki konuşmasında mavi vatana “masal” demiş. Mavi vatanın 21. yüzyılda Batı emperyalizmi tarafından denizlerden kıtaya itilen Türkiye’nin bir direniş manifestosu olduğunun… — Cem GÜRDENİZ (@cemgurdeniznet) July 27, 2024

Tepkiler çoğalıyor

Emekli Astsubay Oktay Yıldırım da Tan'ın sözlerine yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. "Cumhuriyet düşmanı, halktan kopuk, partiden ziyade kulüp olan şimdiki Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Mavi Vatan'a "masal"demesi bile peşlerinden giden kitlenin uyanıp o genel merkezi bu patavatsızların başına yıkması için yeterli, ama içlerinden çıkara çıkara Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel gibi karikatürler çıkarabilen kitleden çok şey beklemek olur" diyen Yıldırım, "İçinizde aklı başında birkaç kişi kaldıysa bakın aşağıya Cem Gürdeniz'in, hepinizin anlayabileceği şekilde tane tane anlattığı Mavi Vatan açıklamasını koyuyorum.

Allah aşkına beş satır bari okuyun ve yöneticileriniz dahil kimsenin size koyun muamelesi yapmasına izin vermeyin" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet düşmanı, halktan kopuk, partiden ziyade kulüp olan şimdiki Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Mavi Vatan'a "masal"demesi bile peşlerinden giden kitlenin uyanıp o genel merkezi bu patavatsızların başına yıkması için yeterli, ama içlerinden çıkara çıkara Ekrem İmamoğlu, Özgür… https://t.co/IbGsmz6iNE — OKTAY YILDIRIM (@oktayyildirim__) July 27, 2024

"Aymazlıktır"

Zafer Partili Hüseyin Bartu Soral Namık Tan'ın videosunu paylaşarak, "CHP Genel Başkan Yardımcısı, Eski ABD Büyükelçisi Namık Tan, ülkemizin Mavi Vatan savunması için “masal” nitelemesi yapıyor. Sonra CHP Atatürk’ün partisi oluyor. Atatürk sizin masal dediğiniz vatan savunmasını kanla, canla, yokluklar içinde yaptı. Bu nasıl bir aymazlıktır" dedi.

"Yunanistan Dışişleri Bakanı"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Tan için "Yunanistan Dışişleri Bakanı Namık Tan" ifadesini kullanarak paylaşımında CHP'yi etiketledi.

Adı vatan şairi Namık Kemal'den geliyor

Namık Tan geçtiğimiz yıllarda Medya Ombudsman'ı Faruk Bildirici ile yaptığı söyleşide isminin hikayesini şöyle anlatmıştı:

"Doğduğum zaman babam Mardin’in Mazıdağı’nda kaymakam. Mazıdağı imkânsızlıklarla dolu bir yer. Sene 1956. Babam adımı Namık koyuyor. Namık ismi, Namık Kemal hayranlığından geliyor, çok hayran. Siyasal mezunudur. Dedem, ismimin Enis olmasını istemiş ama babam dinlemiyor."