Kayseri'de zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 4 otomobil ve bir ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafikte aksama yaşandı ve uzun araç kuyrukları oluştu.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alsancak Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde 4 otomobil ile bir ticari aracın karıştığı kaza meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası trafikte bir süre aksama yaşandı, uzun araç kuyrukları oluştu.