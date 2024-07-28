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Kayseri'de zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 4 otomobil ve bir ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafikte aksama yaşandı ve uzun araç kuyrukları oluştu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alsancak Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde 4 otomobil ile bir ticari aracın karıştığı kaza meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası trafikte bir süre aksama yaşandı, uzun araç kuyrukları oluştu.

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