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Kocaeli'nde vahşet! Eski eşini öldürdü, oğlu ve kendini silahla yaraladı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, eski eşi Sözen T.'yi tabancayla vurup öldüren Mustafa Y., evde oğlu Vedat Y.'yi de yaraladıktan sonra kendisi de tabancayla yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sözen T.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde eski eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Yeni Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir apartmanda oturan eski eşi Sözen T'nin (55) evine gelen Mustafa Y. (47), kapıyı açan oğlu Vedat Y'yi bacağından yaraladıktan sonra balkondaki Sözen T'ye ateş etti.

Daha sonra kendisine müdahale eden oğluyla boğuşan Mustafa Y. tabancayla yaralandı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sözen T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Zanlı Mustafa Y, Kocaeli Şehir Hastanesine, oğlu Vedat Y. ise Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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