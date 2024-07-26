Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otluk alanda başlayan yangın, Sanayi Sitesi'ndeki geri dönüşüm tesisine sıçradı ve plastik ile ahşap atıkların tutuşması sonucu büyüdü. Elbistan İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesi ve iş makineleri ile vidanjörlerin yardımıyla yangın söndürüldü, ancak tesis hasar gördü.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, otluk alanda başlayıp geri dönüşüm tesisine sıçrayan yangın söndürüldü.
Otluk alanda başlayan yangın Sanayi Sitesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisine sıçradı.
Plastik ve ahşap atıkların tutuşması sonucu büyüyen yangına Elbistan İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti.
İş makineleri ve vidanjörlerin de yardımıyla söndürülen yangında, geri dönüşüm tesisinde hasar oluştu.