Yahudi lobisi Elon Musk'a diz çöktürdü! Elon Musk kongrede Netenyahu'yu ayakta alkışladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki yalanlarla dolu konuşmasını dinleyenler arasında dünyanın en zengin işadamları arasında yer alan Elon Musk da vardı. Musk'ın Netanyahu ayakta alkışlaması kameralara böyle yansıdı.

ABD'nin başkenti Washington'da Kongre'de konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kongre üyeleri tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Netanyahu, Gazze'de, sivillerin öldürülmesiyle ilgili açıklamaların "yalan" olduğunu öne sürerek, "Duyduğunuz tüm yalanlara rağmen Gazze, şehir savaşları tarihinde savaşmayan sivillerin savaşanların kayıplarına göre en düşük olduğu yerdir" iddiasında bulundu.

ABD'deki Filistin destekçisi göstericileri ağır ifadelerle eleştiren Netanyahu, "İran'ın söz konusu göstericileri fonladığını" savunarak, "Resmi olarak İran için kullanışlı ahmaklara dönüşmüş durumdasınız" ifadesini kullandı.

Netanyahu'nun sözleri sık sık alkışlarla kesilirken, bir kare dikkatlerden kaçmadı.

Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk da kongreye katılan konuklar arasındaydı.. Musk da Kongre üyeleri gibi Netanyahu ayakta alkışladı.

Musk'ın bu hareketi kameralara yansırken, büyük tepkilere neden oldu.