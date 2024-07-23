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Pençe Kilit bölgesinde PKK'ya darbe! Ele geçirilenler sergilendi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, ele geçirilenler arasında 1000 Doçka mühimmatı, 107 milimetre 7 roket mühimmatı, 10 antipersonel mayın, 6 havan mühimmatı, 2 su deposu, IP kamera ve muhtelif yaşam malzemesinin yer aldığı belirtildi.

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