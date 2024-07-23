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Irak'ın kuzeyinde 1'i kırmızı kategoride aranan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kırmızı kategoride aranan Yusuf Kalkan'ın da aralarında bulunduğu 4 PKK'lı teröristin Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyon bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin "Sevkan Çele" kod adlı Yusuf Kalkan olduğu, söz konusu teröristin terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer aldığı ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçlarından da aranma kaydı olduğu belirlendi.

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