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Araç kontrolden çıktı, panikleyen kadın araçtan atladı! Kaza anı saniye saniye kaydedildi

Kağıthane'de kontrolden çıkan otomobilin park halindeki 3 araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Öte yandan, kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin kontrolden çıkarak yokuş aşağı hızla inmesi, yolcu koltuğunda oturan kadının çarpma öncesinde araçtan atlaması ve otomobilin park halindeki araçlara çarpması yer alıyor.

Harmantepe Mahallesi Dere Sokak'ta, Necip Durmaz'ın kullandığı 34 FPY 451 plakalı otomobil, yokuş aşağı seyrettiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkıp park halindeki 3 araca çarptı. Kaza sırasında seyir halindeki otomobilin yolcu koltuğunda oturan Mukaddes Durmaz, panikleyip kapısını açtığı araçtan atlayarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Mukaddes Durmaz, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan 4 araçtan ikisinde ağır hasar oluştu.

Öte yandan, kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin kontrolden çıkarak yokuş aşağı hızla inmesi, yolcu koltuğunda oturan kadının çarpma öncesinde araçtan atlaması ve otomobilin park halindeki araçlara çarpması yer alıyor.

Kazada park halindeki otomobili ağır hasar alan Fikri Yaşaroğlu, evde kahvaltı yaptıkları sırada gürültü sesiyle dışarı çıktıklarını söyledi.

Kontrolden çıkan aracın freninin tutmadığını öğrendiklerini belirten Yaşaroğlu, "Benim arabama vurunca üç tane otomobil birbirine girdi. Bir tane kadın vardı, araçtan düştü. Ambulans geldi ve hastaneye kaldırdılar. Kadın buradayken bilinci açıktı. Sadece benim arabamda 400-500 bine yakın hasar var. Öndeki araçlar yine aynı şekilde tamponlar falan ama esas hasarlı olan benim araç." diye konuştu.

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