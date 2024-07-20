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Antalya'da 11 yaşındaki çocuk, sahipsiz köpek tarafından ısırıldı! O anlar kamerada

Antalya'nın Kepez ilçesinde, beslemeye çalıştığı sahipsiz köpeğin elini ısırdığı çocuk yaralandı.

Ünsal Mahallesi'nde 11 yaşındaki E.Y.C. yanındaki poşetin içinde getirdiği yemekle sahipsiz köpeği beslemeye başladı.

E.Y.C, sevmeye başladığı köpek tarafından elinden ısırıldı. Yakınlarının yardımıyla Antalya Şehir Hastanesi'ne götürülen çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Çocuğun ısırılma anı ise çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, çocuğun, sevmeye çalıştığı köpeğin kendisini elinden ısırması üzerine koşarak uzaklaştığı anlar yer aldı.

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