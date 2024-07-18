BIST 11.220
DOLAR 33,06
EURO 36,16
ALTIN 2.617,57
GÜNCEL

Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi arasında gerginlik! "Son sözümü geri alıyorum"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimlerinde kürsüye çıkarak delegelere seslendi. Ali Koç açıklamasında Mehmet Büyükekşi'yi hedef aldı. Ali Koç'un "Onurlu, şerefli ve haysiyetli kimse bu şekilde aday olmaz" şeklindeki sözlerine Büyükekşi, "Bu şekilde hakaret edemezsiniz, koskoca Fenerbahçe Başkanı böyle konuşamaz" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine Ali Koç sözlerini geri aldı. İşte o anlar...

Türkiye Futbol Federasyonu yeni başkanını seçiyor. Saat 11.30'da başlayan Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı Ankara'da yapılıyor. Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yarıştığı seçimde delegeler söz alarak konuşma gerçekleştirdi. Konuşma talebinde bulunanlar arasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da yer aldı.

Konuşması boyunca Mehmet Büyükekşi dönemini eleştiren Koç'un "Onurlu, şerefli ve haysiyetli kimse bu şekilde aday olmaz" sözleri nedeniyle toplantıda tansiyon yükseldi.

Büyükekşi'yi hedef alan Koç, "100 yıllık futbol tarihimizin en kötü başkanı olmanıza rağmen bugün karşımıza aday olarak çıkmanız olağanüstü bir başarıdır. Tebrik ediyorum, helal olsun. Bravo size. Onurlu, şerefli ve haysiyetli kimse bu şekilde aday olmaz" ifadelerini kullandı.

"Bu şekilde hakaret edemezsiniz"

Bu sözlere sert tepki gösteren Mehmet Büyükeşi, "Bu şekilde hakaret edemezsiniz, Koskoca Fenerbahçe Başkanı böyle konuşamaz" cevabını verdi.

Ali Koç sözlerini geri aldı

Bu tepkinin ardından Divan Başkanı Mehmet Baykan'ın da araya girmesiyle Ali Koç söylediği sözleri geri aldı.

Koç, "Son sözümü geri alıyorum, özür diliyorum. Ancak siz koskoca Fenerbahçe Başkanı ile ilgili devlet nezdinde yalan söylediniz" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan şüpheli yakalandı
Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan şüpheli yakalandı
Mustafa Sarıgül'den kaset iddiası sonrası yeni açıklama
Mustafa Sarıgül'den kaset iddiası sonrası yeni açıklama
İstanbul'da iş yerinde klima cinayeti! Arkadaşını kafa atarak öldürdü, o anlar kamerada
İstanbul'da iş yerinde klima cinayeti! Arkadaşını kafa atarak öldürdü, o anlar kamerada
PKK'lılardan geçer notu aldın mı? Hainlerin elini öpen Özgür Özel'in Devlet Bahçeli rahatsızlığı!
PKK'lılardan geçer notu aldın mı? Hainlerin elini öpen Özgür Özel'in Devlet Bahçeli rahatsızlığı!
Can Ataklı'nın skandal Erol Olçok yalanına Emre Erciş'ten tokat gibi yanıt
Can Ataklı'nın skandal Erol Olçok yalanına Emre Erciş'ten tokat gibi yanıt
Doğan Aydal'ın 'Erdoğan kaçacak' iddiasına İsmail Saymaz'dan sert yumruk!
Doğan Aydal'ın 'Erdoğan kaçacak' iddiasına İsmail Saymaz'dan sert yumruk!
Fenerbahçe'nin Cenk Tosun videosu sosyal medyayı yıktı geçti
Fenerbahçe'nin Cenk Tosun videosu sosyal medyayı yıktı geçti
Masum Türker'den emekliler için ek zam kulisi!
Masum Türker'den emekliler için ek zam kulisi!
D-100 karayolunda korku dolu anlar! Yol kenarında yangın...
D-100 karayolunda korku dolu anlar! Yol kenarında yangın...
Bodrum'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 14 yaralı!
Bodrum'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 14 yaralı!
Yeter artık bıktık sizden! Deniz Akkaya'dan skandal 15 Temmuz sözleri!
Yeter artık bıktık sizden! Deniz Akkaya'dan skandal 15 Temmuz sözleri!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası konuştu