Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi arasında gerginlik! "Son sözümü geri alıyorum"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimlerinde kürsüye çıkarak delegelere seslendi. Ali Koç açıklamasında Mehmet Büyükekşi'yi hedef aldı. Ali Koç'un "Onurlu, şerefli ve haysiyetli kimse bu şekilde aday olmaz" şeklindeki sözlerine Büyükekşi, "Bu şekilde hakaret edemezsiniz, koskoca Fenerbahçe Başkanı böyle konuşamaz" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine Ali Koç sözlerini geri aldı. İşte o anlar...

Türkiye Futbol Federasyonu yeni başkanını seçiyor. Saat 11.30'da başlayan Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı Ankara'da yapılıyor. Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yarıştığı seçimde delegeler söz alarak konuşma gerçekleştirdi. Konuşma talebinde bulunanlar arasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da yer aldı.

Konuşması boyunca Mehmet Büyükekşi dönemini eleştiren Koç'un "Onurlu, şerefli ve haysiyetli kimse bu şekilde aday olmaz" sözleri nedeniyle toplantıda tansiyon yükseldi.

Büyükekşi'yi hedef alan Koç, "100 yıllık futbol tarihimizin en kötü başkanı olmanıza rağmen bugün karşımıza aday olarak çıkmanız olağanüstü bir başarıdır. Tebrik ediyorum, helal olsun. Bravo size. Onurlu, şerefli ve haysiyetli kimse bu şekilde aday olmaz" ifadelerini kullandı.

"Bu şekilde hakaret edemezsiniz"

Bu sözlere sert tepki gösteren Mehmet Büyükeşi, "Bu şekilde hakaret edemezsiniz, Koskoca Fenerbahçe Başkanı böyle konuşamaz" cevabını verdi.

Ali Koç sözlerini geri aldı

Bu tepkinin ardından Divan Başkanı Mehmet Baykan'ın da araya girmesiyle Ali Koç söylediği sözleri geri aldı.

Koç, "Son sözümü geri alıyorum, özür diliyorum. Ancak siz koskoca Fenerbahçe Başkanı ile ilgili devlet nezdinde yalan söylediniz" dedi.