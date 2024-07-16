Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Kerbela faciasının yıl dönümüzde Hz Hüseyin efendimiz rahmetle yad ediyoruz. Bizi bölmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Kerbela olayında da birleştirici tutumumuzu sergileyeceğiz. Alevi Bektaşi kardeşlerimizle yakın istişare halinde olmayı sürdüreceğiz.

Çin otomobil üreticisi ile 1 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzaladık. Yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Katma değre sağlayacak her yatırıma kapımız açık.

Avrupa Şampiyonası: Milli Takımı yürekten tebrik ediyorum

Karşılaşma esansında içimize sinmeyen hakem kararları oldu. Maalesef yarı final şansımız kaybettik. A Milli takımı yürekten tebrik ediyorum. Gurbetçi kardeşlerimize de teşekkür ediyorum.

"Müttefiklerimize beklentilerimizi ilettik"

NATO liderler zirvesi NATO için Türkiye'nin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Müttefiklerimizden beklentilerimizi ifade ettik. Her iki başlıkta da arzu ettiğimiz işbirliğinin uzağındayız. Binbir nazla verilen silahlar bölücü terör örgütlerinin sığınağından çıkıyor. Savunma sanayi ticaretiyle ilgili suyu yokuşa sürme çabalarına rastlıyoruz. NATO'nun taşıyıcı kolonu olan ittifak dayanışmasıyla bunların uyuşmadığı açıktır. 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki katliamları gündeme getirdik. İsrail'in durdurulmasının şart olduğunu dile getirdik. İki ülke arasındaki ticari işlemler durduruldu. Filistin'de kalıcı barış tesis edilene kadar İsrail ile NATO nezdinde işbirliği yapılması girişimlerine onay vermeyeceğiz. İsrail'in katliam politikası devam ettikçe tutumumuzu değiştirmeyeceğiz.

"Katliam sürdükçe İsrail'e tutumumuzu değiştirmeyiz"

7 Ekim'den bu yana Gazze'deki kardeşlerimizin maruz bırakıldığı katliamları gündeme getirdik. Türkiye olarak mevcut İsrail yönetimi ateşkese zorlamak amacıyla tüm imkanları seferber etmiş durumdayız. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olma kararımız bir diğeriydi. Filistin'de kalıcı barış tesis edilene kadar İsrail'le NATO nezdinde işbirliği yapılması yönündeki girişimlere onay vermeyeceğiz. Bu konudaki kararlı duruşumuzu zirvede açık açık vurguladık. İsrail'in soykırım politikası devam ettikçe tutumumuzu değiştirmeyiz. 7 Ekim'den bu yana her türlü zulmü, barbarlığı ve vahşeti sergilemesine rağmen Filistin halkının direniş azmini kıramadı. 40 bine yakın şehide ve üzerlerine yağan bombalara karşı tüm dünyaya vatanperverlik dersi veren Filistinli kardeşlerimizi hürmetle selamlıyorum. Kandan, gözyaşından ve işgalden beslenen zalimler rahatsız olsa da Filistin'in yanında dimdik duruyoruz ve duracağız.

"Son 22 yılda Türkiye'nin nüfuz alanını genişletmek için tarihi adımlar attık"

Türkiye coğrafi, beşeri, ekonomik ve tarihi bağları itibariyle tek bir bloğa sıkıştırılamayacak bir ülkedir. Bizim için batı dünyası ile ilişkilerimizi ilerletmek ne kadar önemli ise Asya, Afrika ve Latin Amerika'ya kadar işbirliğimizi güçlendirmemiz aynı derecede önemlidir. Bizi kimsenin dar kalıplarına hapsedilmesine izin vermeyiz. Ne batı için doğuya sırtımızı döneriz ne de doğu için batıyı ihmal ederiz. Son 22 yılda Türkiye'nin nüfuz alanını genişletmek için tarihi adımlar attık. Karşılıklı saygı ve müşterek menfaatler temelinde daha önce karşımızda konumlanan ülkelerle dahi ilişkilerimizi güçlendirdik. Tüm bunları malum çevrelerin körüklediği eksen tartışmasına rağmen başardık. Dostlarımızın sayısını çoğaltmaya büyük önem veriyoruz. Büyük güçler arasındaki paylaşım kavgasının hızlandığı bir dönemde dış siyasette yeni denklemler kurmamız Türkiye için tercihten öte ihtiyaçtır. Bu açılımlara komşularımızla birlikte diğer ülkelerin de muhtaç olduğunu görüyoruz. Bunun için sıkılı yumrukların açılmasında fayda olduğunu görüyoruz.

"Büyüme, istihdam ve enflasyonla ilgili kötümser hava hala ortadan kalkmadı"

Bölgesel işbirliğinin ve dayanışmayı ne kadar artırırsak giderek büyüyen tehditler karşısında o derece mukavemet kazanırız. Küresel siyasetin istikrara kavuşamaması küresel ekonominin çözüm yollarını tıkamaktadır. Büyüme, istihdam ve enflasyonla ilgili kötümser hava hala ortadan kalkmadı. Hafta sonu sayın Trump'a düzenlenen menfur suikast dünyadaki mevcut kırılganlıkları gözler önüne sermiştir. Suikast girişimini bir kez daha lanetliyor, Trump'a ve ailesine bir kez daha geçmiş olsun diyorum.