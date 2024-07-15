Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Anma Programı düzenlendi. Törende şehit ve gazilerimiz için sela okunurken, Uğur Işılak, Alper Kış ve Ceyhun Çelikten eserlerini seslendirdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Anma Programı düzenlendi. Törende şehit ve gazilerimiz için sela okunurken, Uğur Işılak, Alper Kış ve Ceyhun Çelikten eserlerini seslendirdi.