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Mardin'de yaya geçidinde facia! 2 çocuk hayatını kaybetti, kaza anı kamerada

Dün Mardin'in Artuklu ilçesinde yaya geçidinde 2 çocuğa otomobil çarptı. Feci kazada iki çocuk da kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı başka bir araçta bulunan kamera tarafından kaydedildi.

Dün Vali Ozan Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 JZ 0089 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Halil B. (10) ve Orhan Kemal D'ye (10) çarptı.

Kazada iki çocuk ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı. İbrahim Halil B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada ağır yaralanan Orhan Kemal D.'den (10) de bugün acı haber geldi. Küçük çocuk tedavi gördüğü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde  yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza anı başka bir aracın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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