İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapılıp ölmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı

İzmir'de dün meydana gelen sağanak sırasında 2 kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili olay anını bir iş yerinin güvenlik kamerasının kaydettiği belirlendi.

Kameranın kaydettiği görüntülerde antika eşya dükkanı sahibi İnanç Öktemay'ın Enver Dündar Başar Sokak'ta su birikintisinin bulunduğu yolun karşısına geçtiği ancak Özge Ceren Deniz'in karşıya geçemeyerek yere yığıldığı görülüyor. Geri dönerek Deniz'i kaldırmak isteyen Öktemay'ın da akıma kapılarak düştüğünün görüldüğü görüntüye çevredeki vatandaşların yardım çabaları da yansıdı.

Bu sırada bölgede bulunan bir kişinin Öktemay'ı çekmek için ayakkabısına dokunduğu sırada elektrik çarpması sonucu geri kaçması ve yanındakilerin de panikle kaçışı dikkati çekiyor.

Görüntülerde elektrik akımını fark eden vatandaşların diğerlerini uyarmak için gösterdiği çabalara ilişkin anlar da yer alıyor.