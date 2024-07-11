Fatih Altaylı'dan gurbetçileri kızdıran yorum: Ne haddin var lan senin!

Gazeteci Fatih Altaylı, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye'de oy kullanmasına tepki göstererek, oy kullanabilmeleri için yıllık belli bir miktar vergi ödeme şartı getirilmesinin daha doğru olacağını söyledi. Altaylı, Türkiye ile fiili bağı olmayan kişilerin Türkiye'de karar verici olmalarının gayrimakul olduğunu belirtti.

Gazeteci Fatih Altaylı, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye'de oy kullanmasına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Altaylı, bu kişilerin Türkiye'de oy kullanabilmeleri için "yıllık en az şu miktarda vergi ödemelidir" şeklinde bir düzenleme getirilmesinin yerinde olacağını ifade etti. Altaylı, "Türkiye'de vergi vermeyen, burada yaşamayan ve ülkemizin kaderiyle ilgili karar verici pozisyonda olanların oy kullanmaları gayrimakul bir durum" dedi.

"Ne haddin var lan senin!"

Altaylı, Almanya'da yaşayan bir Türk vatandaşının Türkiye'de oy kullanmasının haksızlık olduğunu vurgulayarak, "Senin Türkiye'yle alakan yok. Alman vatandaşı da olmuşsun, çifte vatandaşsın. Türkiye'ye senede 10 gün ancak bir Alman kadar tatile geliyorsun ve Türkiye'yi kim yönetecek, Türkiye'de nasıl bir politika izlenecek bununla ilgili karar veriyorsun. Ne haddin var lan senin!" ifadelerini kullandı.

Altaylı, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının oy kullanabilmeleri için yıllık belirli bir miktar vergi ödemeleri gerektiğini savunarak, "Senede 5 bin euro, 3 bin euro, 2 bin euro, hadi bin euro diyelim, bir vergi verip o zaman oy kullanması daha makul olur" önerisinde bulundu.