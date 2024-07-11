Yeniden Refahlı Aydal'ın Erdoğan iddiası şaşırttı İsmail Saymaz 'ihtimal vermiyorum' dedi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Doğan Aydal'ın "Anayasa değişmezse Erdoğan'ın Amerika'ya gideceğini düşünüyorum" iddiasına katılmayan yazar İsmail Saymaz, "Erdoğan'ı sevmemek başka bir şey onun yapmayacağı şeyi söylemek başka bir şey. Erdoğan bu ülkeden gitmez, ihtimal vermiyorum." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Doğan Aydal'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiası İsmail Saymaz'ın tepkisini çekti.

Halk TV'de "Gündem Özel" programında Aydal, "Anayasa değişmezse Erdoğan'ın Amerika'ya gideceğini düşünüyorum" dedi.

Aydal'ın şaşırtan sözlerine yazar İsmail Saymaz'dan itiraz geldi. Saymaz, "Erdoğan'ı sevmemek başka bir şey onun yapmayacağı şeyi söylemek başka bir şey. Erdoğan bu ülkeden gitmez, ihtimal vermiyorum." diye yanıt verdi.