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Diyarbakır'da kadın öğretmen erkek meslektaşını öldürdü

Diyarbakır'da kadın öğretmen, tartıştığı erkek meslektaşını öldürdükten sonra polise teslim oldu.

Merkez Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi Yılmaz Güney Caddesi'ndeki bir binada yaşayan öğretmen Zeynep A. (39), evinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı, aynı okulda öğretmen olduğu öğrenilen Osman K'ye (41) tabanca ile ateş etti.

Kadın öğretmen daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu.

Bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce Osman K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Zeynep A. saldırıda kullandığı tabanca ile polise teslim oldu.

Cenaze otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Gözaltına alınan kadının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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