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Azerbaycanlı spikerden UEFA'ya 'bozkurt' göndermesi

UEFA'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda gol sonrası bozkurt işareti yapan Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesi yankı uyandırdı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev cezayı kınarken, bir Azerbaycan kanalında spiker, Fransa'nın sembolü horoz ile bozkurt işaretini karşılaştırarak UEFA'ya tepki gösterdi.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda kazanılan Avusturya maçında gol attıktan sonra bozkurt işareti yapan A Milli Takım oyuncusu Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesinin yankıları sürüyor. 

Milli oyuncumuz Merih Demiral'a dünyadan destek mesajları yağarken bir destekte kardeş ülke Azerbaycan'dan geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Demiral'a verilen cezayı kınamasının ardından ülkede yayın yapan bir televizyon kanalında da Merih'e destek verildi. Bir Azerbaycan kanalında Fransa'nın sembolü olan horozla, bozkurt işareti karşılaştırıldı.

"Bizim canavara parmak uzatmayın"

Azerbaycanlı spiker "Hürmetli UEFA yetkilileri şimdi biz ne edek? Sizin sembolünüz budur." diyerek horoz görselini paylaşırken, bizimki de budur diyerek 'bozkurt' işareti yaptı. Spiker "Bizim, sizin horozunuzla işimiz yok. Siz de bizim canavara parmak uzatmayın." sözlerini de konuşmasına ekledi. 

Azerbaycanlı spikerin sözleri sosyal medyada en çok paylaşılan videolardan biri oldu. 

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