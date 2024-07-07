Van Dijk Barış Alper Yılmaz'a övgüler yağdırdı: Ele avuca sağmadı

Türkiye A Millî Futbol Takımı, Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak Euro 2024'e veda etti. Barış Alper Yılmaz performansıyla Liverpool'un stoperi Virgil van Dijk'a zor anlar yaşattı. Van Dijk, maçın ardından Barış Alper'e övgü yağdırdı.

Hollanda'nın savunma oyuncusu Virgil van Dijk, dün geceki maçın ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli stoper, maç boyunca boğuşmak zorunda kaldığı ve zor anlar yaşadığı Barış Alper'i övdü.

Liverpool'un dünyaca ünlü stoper, maçın ardından hem mücadeleyi hem de Barış Alper'i değerlendirerek şunları söyledi:

"İlk yarı bile birbirinden farklıydı. İyi başladık, topa sahip olduk. Türkiye biraz geride kalmıştı. Sonrasında Türkiye golü attı. Arda Güler'in çok güzel bir pasıyla gol geldi.

'ELE AVUCA SIĞMAZ ŞEKİLDE KOŞUYORDU!'

Biz sonrasında sakin kaldık ve ikinci yarıya başladık. Çok çalıştık ama sonucu da aldık. Barış Alper Yılmaz sürekli koşuyordu. Ele avuca sığmaz şekilde koşuyordu.

Her savunmacı için zordur. Bizi çok zorladı. Gol atamadı ama eğer bir şekilde onu tasvir edecek olursak, gerçekten önemli bir oyuncu."