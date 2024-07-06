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Bengü, Van konserinde protesto edildi! Seyirciler sahneye pet şişe fırlattı

Başarılı şarkıcı Bengü, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali'nde Van'da konser verdi. Konseri ''Ne Mutlu Türküm Diyene'' sözleriyle bitirdiği öne sürülen Bengü, seyirciler tarafından protesto edildi. Onlarca kişi bir anda sahneye pet şişe fırlattı.

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı Bengü, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında Van'da sahne aldı. Peş peşe sevilen şarkılarını söyleyen Bengü, konserin sonunda protesto edildi. 

Van'da ilk defa konser verdiği için duyduğu mutluluktan bahseden şarkıcı, "Uzun zamandır hiç bu kadar heyecanlanmamıştım, kalbim duracak gibi oldu. Van'a hep gelmek istedim ama kısmet olmadı. Böyle güzel bir festival düzenleyen Kültür ve Turizm Bakanlığımıza teşekkür ederim. Festival inanılmaz güzel ve kalabalığın enerjisini hissedebiliyorum. Çok güzelsiniz" ifadelerini kullandı.

Bengü'nün konserinin sonunda ise beklenmedik bir olay meydana geldi.

Şarkılarını söyledikten sonra "Ne mutlu Türküm diyene" sözleriyle konserini bitirdiği ileri sürülen Bengü'ye seyircilerden tepki geldi.

Van Ekspres hesabından yayınlanan görüntüde şarkıcıya sinirlenen onlarca vatandaş, ellerindeki pet şişeleri sahneye fırlattığı görüldü.

Van konserinden kareleri Instagram hesabından yayınlayan Bengü, yaşanan olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

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