Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası, yolu trafiğe açma çalışmaları devam ederken, bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde tırların ve otomobillerin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

D-650 kara yolu Bilecik istikameti Devebağırtan mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda tır ve otomobillerin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle bir otomobil tırın altına girerken, diğeri ise iki tırın arasında sıkıştı. Başka bir tır ise yolu ayıran beton blokları kırarak karşı şeride geçti.

İhbar üzerine kaza mahalline çok sayıda sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve karayolları ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin, tırların altında ve arasında kalan araçları çıkarma çalışması devam ediyor.

Kara yolunun iki yönünün de ulaşıma kapanması nedeniyle bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Ekipler, yolu trafiğe açma çalışmalarını sürdürüyor.