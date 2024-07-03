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Azerbaycan Türkü spiker, Mert Günok'un son saniye kurtarışını böyle anlattı

Kaleci Mert Günok, uzatmalarda yaptığı kurtarışla Avusturya'yı 2-1 yendiğimiz maça damgasını vurdu. Maçı antalan Azerbaycanlı spiker "İlahi müdahale" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Leipzig Stadı'nda oynanan maçta Türkiye'ye çeyrek finali getiren golleri 1. ve 59. dakikalarda Merih Demiral attı.

Avusturya'nın tek golünü 66. dakikada Gregoritsch'ten geldi.

Karşılaşmanın uzatmalarında Avsturyalı oyuncunun kafa vuruşuna ters ayakla yakalanmasına rağmen topu son anda çıkaran kaleci Mert Günok, herkesi sevince boğdu. 

Maçın kader anını anlatan Azerbaycanlı spiker , "İnanılmaz refleks, ilahi müdahale Mert Günok'tan" dedi.

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