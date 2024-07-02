İstanbul'da kafede oturan Arap turistlere tehdit! Bıçağı defalarca savuran kişi küfürler yağdırdı

İstanbul'da korkutan bir olay gerçekleşti. İstanbul'daki lüks bir işletmede oturan, aralarında iş insanlarının da bulunduğu Arap turist grubu, eli bıçaklı bir kişi tarafından tehdit edildi. Bıçağı defalarca etrafa savurarak turistlere küfürler yağdıran şüpheli, kimliğinin tespit edilmesinin ardından gözaltına alındı.

Kayseri'de Suriye uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz ettiği iddiası sonrası kentte tansiyon yükselmişti. Bu olayın hemen ardından ise Suriye'nin kuzeyinde Türk bayraklarına ve Türk TIR'larına yönelik saldırıların yapıldığı videolar internette dolaşmaya başladı. Türkiye'de bu duruma tepki gösteren kişiler sokaklara çıkarak Suriyelilere ait dükkanlara, otomobillere ve evlere zarar verdi.

Suriyelilere karşı şiddet olayları gündemdeyken bu kez İstanbul'da, Arap turistler hedef alındı.

PatronlarDünyası'nın haberine göre, elinde bıçak olan bir kişi, kafede oturan, aralarında Türkiye'ye milyonlarca dolar yatırım yapan iş insanları Khaled Fouzan ve İbrahim Al Hudaithi'nin de aralarında bulunduğu Arap turistleri tehdit etti.

Turistlerin masasına doğru elindeki bıçağı sallayan şahıs, tehditleriyle birlikte sinkaflı küfürler savurdu. "Arap-marap anlamam, Türkiye lan burası" gibi ifadeler kullanan kişi daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Şüpheli gözaltına alındı

Görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin M.İ. olduğu belirlendi. M.İ. polis ekiplerince evinde gözaltına alındı.

İşlemleri için emniyete götürülen M.İ.'nin olay esnasında alkollü olduğu belirlenirken şüpheli 'kasten yaralama' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından adliyeye sevk edildi.