İktidar rüyası gören Özgür Özel'den erken seçim çıkışı! Erdoğan'ın sonunu bakın ne getirir?

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Youtube'daki yayınında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, gazeteci Yılmaz Özdil'i hedef alan açıklamalarını değerlendirdi.

Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim tartışmalarıyla ilgili konuştu. Özel, “Şartlar böyle giderse biz önümüzdeki yıl bugünlerde erken seçim talebini dillendiririz ve Erdoğan’ın görev süresinin tam ortasında (2,5 yıl) kendisine kaçamayacağı bir teklif sunarız” dedi.

Öte yandan Özgür Özel'in Yılmaz Özdil'i hedef alarak 'bidon kafa' söylemine çıkışı ise çok konuşulmuş ve tartışılmıştı. İktidar rüyası gören Özgür Özel'in açıklamaları ve daha fazlasını İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Youtube'daki yayınında değerlendirdi.