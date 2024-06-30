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İzmir'deki patlama anı güvenlik kameralarında!

İzmir'in Torbalı ilçesinde 5 kişinin öldüğü 63 kişinin de yaralandığı patlama anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir binada patlama meydana geldi. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti. İzmir Valisi Süleyman Elban, patlamanın bir restoranda sanayi tipi bir tüpün patlaması sonucunda gerçekleştiğini ifade etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'ndeki patlamada 5 kişinin öldüğünü, 63 kişinin yaralandığını belirtti.

Binada yaşanan patlama anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

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