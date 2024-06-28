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Burak Özçivit Arap hayranının o isteğini geri çevirdi

Yer aldığı dizilerden dolayı dünya çapında tanınan Burak Özçivit, katıldığı davette kendisiyle ellerini birleştirerek kalp yapmak isteyen Arap kadın hayranının talebini kabul etmedi.

ol aldığı dizilerdeki başarısının yanı sıra tarzıyla da dünya çapında geniş bir hayran kitlesi bulunan Burak Özçivit, önceki gün bir davete katıldı. Hayranlarıyla sıra sıra fotoğraf çektiren Özçivit'in Arap kadın hayranıyla yaşadığı olay dikkat çekti.

Dünya çapında düzenlenen açılış ve davetlerde boy gösteren Burak Özçivit, sık sık hayranlarının izdihamıyla karşı karşıya geliyor. Son olarak bir davette sevenleriyle bir araya gelen Burak Özçivit, bir Arap kadın hayranının ellerini birleştirerek kalp yapma isteğini kibarca reddetti.


Oyuncu ile fotoğraf çektiren kadın ise talebi reddedilince uzaklaştı. Özçivit'in o anları ise sosyal medyada gündem oldu.

Özçivit'in kadın hayranlarıyla fotoğraf çektirirken ellerini cebinden çıkarmaması da dikkatlerden kaçmadı.

2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile nikah masasına oturan Burak Özçivit'in Karen ve Kerem adından iki çocuğu var.

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