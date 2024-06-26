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Bursa'da kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kayıp olan Emrah Ulucan'ın cesedi Babasultan Baraj Gölü'nde bulundu. Ailesinin kayıp ihbarı sonrası yapılan aramalarda, jandarma ekipleri gölde Ulucan'ın cesedine ulaştı ve ceset Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir süredir kendisinden haber alınamayan kişinin baraj gölünde cesedine ulaşıldı.

Akhisar Mahallesi'ndeki evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Emrah Ulucan (30) için ailesi arama çalışması başlattı.
Ulucan'ı bulamayan ailesi, daha sonra polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu.

Babasultan Baraj Gölü'nde bir kişinin su üstünde hareketsiz durduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kıyıya çıkardığı şahsın öldüğü belirlendi.

Yapılan incelemede, cesedin kayıp Emrah Ulucan'a ait olduğu tespit edildi.
Ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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