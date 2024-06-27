Ümit Özdağ'dan 'biji Portekiz'e sahip çıkan diyen DEM Partili Koçyiğit'e tepki

Eski HDP milletvekili Ferhat Encü'nin Türkiye'nin Portekiz'e yaptığı paylaşıma tepkiler gelmeye devam ederken DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit, Encü'nün paylaşımı için “Sizin köyünüzden 34 insan uçaklarla bombalansaydı, acaba siz o ülkenin milli takımını tutar mıydınız?” dedi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Koçyğit'in sözlerine tepki gösöterdi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de yaptığı açıklamada EURO 2024'te Türkiye'nin Portekiz'e yenilmesi sonrası "yaşasın Portekiz" paylaşımı yapan 26. Dönem HDP Milletvekili Ferhat Encü'ye sahip çıktı. Koçyiğit, milli takımı tutmak diye bir zorunluluk olmadığını söylerken ifadeleri pes dedirtti.

TBMM Genel Kurulu'nda söz alan Koçyiğit, konuya ilişkin tüm söyledikleri ise şöyle:

"Öncelikle söyleyelim Ferhat Encü 34 yakınında köylüsünü ve bizzat Encü ailesinden onlarca insanı Roboski katliamında yitirmiş bir milletvekili arkadaşımızdır eski dönem. İkincisi herhalde bu ülkede milli takımı tutmak diye bir zorunluluk yok. Biz bunu zorla insanlara milli takım tutturmayız. Bir ülkede herkesin o ülkedeki milli takımı tutmasının yolu nedir? Aidiyet duygusudur. Sayın başkan, bu ülkedeki yaralar çözülürse bu ülkedeki sorunlar çözülürse zaten canla başla herkes o milli takım için ve onun başarısından da gururdur."

Özdağ'dan tepki

Koçyiğit'in tartışılan sözlerine tepki Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Ödağ tepki gsöterdi. Sosyal medya hesabından Koçyiğit'i eleştiren Özdağ, şunları söyledi:

"Gülistan, kundaktaki bebekleri sobaya atıp yakan, kadınları ve çocukları kurşuna dizen, silahsız köylü, asker polisleri öldüren, yabancı ülkelerin istihbarat servisleri ile ortak çalışma sonucu AVM’leri bombalayan, otobüsleri yakan PKK’nın yanında olan, onu savunan hainlerin TBMM’de olmasına izin verilmeli mi? Sen Ankara’da, İstanbul’da, İzmir’de başına hiç bir şey gelmeyeceğini bilerek rahat rahat yürüyebiliyor, Ankara’da AVM’lerde huzur için alışveriş yapabiliyorsun. Ben Diyarbakır’a gidince jandarma-polis alarma geçiyor. Sen ve senin gibiler mağdur değil, zorba, saldırgan, tecavüzkarsınız. Siz hak-hukuk-demokrasi kavgası değil Türk topraklarını parçalama ve bir bölümünde devlet kurmak için bizi pislik terörünüzle yıldırmak istiyorsunuz. Zafer Partisi DEMİR GÜVERCİN Anti-terörist eylem programı ile terörü YOK edecek.