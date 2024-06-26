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Düzce'de 2 küçük kardeş, makam aracındaki Türk bayrağını böyle öptü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Düzce Valisi Selçuk Aslan, iki küçük kardeşin, makam aracındaki Türk bayrağını öperek sevgi gösterisinde bulunduğu anların görüntülerini, sosyal medya hesabından paylaştı.

Valilik binası önünden babaları Enes Alimoğlu ile geçen 4 yaşındaki Ahsen ve 3 yaşındaki Hamit Sencer kardeşler, makam aracındaki Türk bayrağını gördü. Kardeşler, ay yıldızlı bayrağı öperek sevgi gösterisinde bulundu.

Çocukların bayrağı öptüğü görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Vali Aslan, "O çocuk yüreğiyle, ant içen dileğiyle, söz bıraktı toprağa. Valiliğimiz basın biriminin kadrajına çocuklarımızın bayrak sevgisi takılmış. Görüntüye giren bayrak ve vatan sevginizle bu ülkeyi tutkuyla sevme heyecanınız hep daim kalsın. İyi ki varsınız çocuklar." ifadelerini kullandı.

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