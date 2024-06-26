Copa Amerika'da hakem bayıldı

Peru ile Kanada arasında oynanan Copa Amerika maçında stadyumda hava sıcaklığının 40 dereceye çıkmasının ardından hakem Humberto Noel Panjo baygınlık geçirdi.

Peru ile Kanada arasında oynanan Copa Amerika A Grubu karşılaşmasında maçın yan hakemi Humberto Noel Panjoj Chitay baygınlık geçirdi.

Kansas'ta oynanan mücadelede görev yapan Guatemalalı hakem, 51. dakikada aniden yere yığıldı.

Sağlık ekiplerinin hemen müdahale ettiği Humberto Noel Panjoj'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Karşılaşmanın kalan bölümünde 4. hakem Ricardo Fabian Baren, yan hakem olarak görev aldı.

Stadyumda hava sıcaklığının 40. dereceye kadar yükseldiği belirtilirken özellikle hakem Humberto Noel Panjoj'un görev yaptığı bölgenin stadyumun yapısından dolayı direkt güneşi görmesinin bu duruma sebebiyet verdiği ifade edildi.